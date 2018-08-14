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Brain4Net привлек 2,5 миллиона долларов инвестиций в развитие продуктов

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Brain4Net, ведущий российский разработчик решений в области SDN/NFV, закрыл привлечение инвестиционного раунда. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Инвесторами выступили венчурные фонды «Коммит Кэпитал» и Typhoon Digital Development. Общий размер привлеченных средств составил 2,5 миллиона долларов.

Brain4Net является участником проекта инновационного центра «Сколково» и ведет разработки программных решений на базе технологий SDN, SD-WAN и NFV. Решения компании предназначены для операторов связи, сервис-провайдеров, а также построения распределенных корпоративных сетей.

«Привлеченные средства будут направлены на расширение списка поддерживаемых аппаратных устройств, в том числе недорогих устройств и устройств российского производств. Кроме этого, мы сфокусируемся на разработке новых сервисов и интеграции с решениями других производителей. Благодаря расширению линейки оборудования и постоянному улучшению функциональных возможностей платформы, мы планируем перевести действующие пилотные проекты в России в коммерческую эксплуатацию и использовать накопленный опыт для работы на зарубежных рынках. В частности, мы планируем успешно завершить пилотирование решения для модернизации РСПД "Ростелекома" и перейти к коммерческому внедрению на сети оператора», — заявил сооснователь и генеральный директор Brain4Net Максим Каминский.

На технологическом уровне Brain4Net планирует обогатить функционал B4N Service Platform новыми сервисами, включая транспорт наложенных сетей (overlay), а также интеграцию с оптическими сетями и решениями технологических партнеров. Значительная часть нового функционала будет ориентирована на улучшение решений Carrier Ethernet Transport, SD-WAN и оркестрации NFV.

В течение ближайшего года компания намерена значительно расширить список поддерживаемых аппаратных устройств (коммутаторов и CPE-устройств), чтобы обеспечить широкий выбор оборудования разной ценовой категории и функциональных возможностей. В частности, будет продолжена работа над обеспечением полной поддержки коммутаторов на базе чипсетов Broadcom с поддержкой OF-DPA 3.0. Также ведется работа по обеспечению совместимостью с коммутаторами Barefoot. Планируется, что линейка поддерживаемого оборудования будет включать в себя коммутаторы на базе матриц Broadcom, Barefoot Tofino, сетевых процессоров NP5 и архитектуры X86.

Представители венчурных фондов, участников инвестиционного раунда, отметили перспективность и основательность стратегического видения Brain4Net, высокую технологическую готовность продуктов и глубину экспертизы инженерной команды.

«Сделка является инвестицией в обеспечение стратегического технологического преимущества "Ростелекома". Решения Brain4Net ориентированы на максимальную автоматизацию управления сетевыми сервисами оператора. "Ростелеком" сможет использовать их для постепенной трансформации сети, оптимизации сетевой инфраструктуры и более гибкого предоставления новых услуг своим клиентам», — отметил генеральный директор фонда «КоммИТ Кэпитал» Денис Рябченков.

«Такие компании, как Brain4Net, создают фундамент для реализации стратегии цифровизации и должны занять свое место на этом стремительно развивающемся рынке. Наличие зрелого продукта и одной из сильнейших технических команд в России позволяют Brain4Net эффективно конкурировать на российском рынке с крупными мировыми вендорами. Привлеченные инвестиции позволят Brain4Net двигаться еще быстрее, занять свою нишу на рынках РФ и СНГ, а также обеспечить кратный рост по экономическим показателям», — добавил управляющий партнер Typhoon Digital Development Олег Братишко.

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