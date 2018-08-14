Россиянка обругала похожего на ребенка водителя и сама нарвалась на упреки

Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону / ВКонтакте

Пользователи сети оставили множество гневных комментариев в адрес ростовчанки, которая приняла водителя автобуса за ребенка. Ролик с диалогом опубликован в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

Местная жительница возмутилась стилем езды водителя автобуса №96. На одной из остановок девушка подошла к шоферу и высказала ему претензии, включив камеру на смартфоне. Пассажир заявила, что мужчина ужасно водит, поэтому пенсионеры внутри практически падали во время поездки. Пообщавшись с водителем меньше минуты, ростовчанка посчитала, что он еще не достиг совершеннолетнего возраста.

«Вы ужасно водите, вам 15 лет. Почему вы управляете автобусом в таком возрасте? Вы не имеете права этого делать», — заявила женщина. Затем она пообещала вызвать инспектора, чтобы проверить документы шофера.

Комментаторы из Ростова-на-Дону отметили, что уже не первый год ездят на автобусе с этим водителем, которому явно больше двадцати лет. Более того, некоторые упрекнули женщину за излишнее любопытство.

«Нашли до чего докопаться. Ходят с камерами, народные инспекторы», — написал один из местных жителей. «А вообще, господа, внешность обманчива, и не надо на себя много брать», — отметил другой.

Журналисты издания «Блокнот Ростова» выяснили, что личность водителя позднее проверили инспекторы полиции. Они отметили, что все обвинения пассажира необоснованы, а мужчина имеет право водить автобус.

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