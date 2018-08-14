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Огромные ноги оставили шотландца без работы

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Житель Шотландии годами не мог устроиться на работу из-за большого размера обуви. Об этом сообщает издание The Sun.

Длина ступни 39-летнего Дэвида Хендерсона (David Henderson) составляет 30 сантиметров, а ширина — 18 сантиметров. Единственная подходящая обувь, которую он сумел найти, — белые кроссовки Adidas 19-го британского размера (примерно соответствует 55-му европейскому).

В молодости Хендерсон работал охранником, уборщиком и сотрудником магазина, но в последнее время вынужден жить на государственное пособие. Он уверен, что его никуда не берут из-за отсутствия строгих черных ботинок, которые можно надеть на собеседование.

«Я чувствую себя бомжом, когда прихожу устраиваться на работу в трениках, майке и кроссовках, — утверждает шотландец. — Но серьезный костюм при огромных кроссовках будет смотреться нелепо». По его словам, иногда потенциальные работодатели сочувствуют ему, но в итоге все равно отвечают отказом.

Хендерсон наводил справки о пошиве обуви на заказ. Он нашел мастера в Лондоне, который готов изготовить пару черных кожаных ботинок 19-го размера за 1,5 тысячи фунтов стерлингов (130 тысяч рублей). Такие расходы безработному шотландцу не по карману.

В марте сообщалось, что рост 16-летнего Брэндона Маршалла из британского города Бери-Сент-Эдмундс достиг 224 сантиметров. Ему трудно найти подходящую одежду и особенно обувь — 17-го британского размера (примерно соответствует 52-му европейскому).

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