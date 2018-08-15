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Правительство Германии признало третий пол

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Правительство Германии приняло законопроект, разрешающий указывать в книгах записи актов гражданского состояния третий пол. Об этом говорится на сайте МВД страны.

Согласно проекту, наряду с графами пола «мужской» и «женский», появится еще одна. «Закон должен обеспечивать позитивное заполнение графы "пол" для лиц с изменениями. Проект предусматривает, что регистратор может использовать слово "интерсексуальный", помимо уже представленных вариантов», — сообщили в министерстве.

Как отмечается на Twitter-странице ведомства, теперь документ должен рассмотреть бундестаг (парламент).

Изменения вносятся в соответствии с постановлением Конституционного суда Германии от ноября 2017 года. Согласно его вердикту, графа «пол» не должна быть ограничена вариантами мужской или женский. Необходимые поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года.

Согласно оценкам совета по этике, в Германии проживают порядка 80 тысяч интерсексуалов. С ноября 2013 года в ФРГ действует закон, согласно которому графу «пол» в свидетельствах о рождении можно оставлять незаполненной.

29 июня сообщалось, что австрийский Конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта «третий пол» для интерсекс-людей. В мире правовое признание третий пол получил также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

Интерсексуальность — различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему.

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