В Германии признали существование третьего пола

Конституционный суд Германии принял решение признать существование третьего пола и ввести его в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает die Welt.

Необходимые поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года. В частности, отмечается, что графа «пол» не должна быть ограничена вариантами мужской или женский.

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Подобное решение было принято после многочисленных апелляций, поданных 27-летним уроженцем Лейпцига по имени Ваня. Рожденный с физическими признаками обоих полов, он был формально зарегистрирован как женщина, однако не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

Согласно оценкам совета по этике, в Германии проживают порядка 80 тысяч интерсексуалов.

С ноября 2013 года в ФРГ действует закон, согласно которому графу «пол» в свидетельствах о рождении можно оставлять незаполненной.