В американском парке нашли около 50 пострадавших от передозировки наркотиками

Около 50 человек, отравившихся, предположительно, синтетической марихуаной, были найдены в городском парке Нью-Хейвена, штат Коннектикут. О случаях смерти не сообщается, однако, по данным властей, у двух людей обнаружены опасные для жизни симптомы, сообщает Fox News.

По информации CBS, у пострадавших наблюдалась рвота, галлюцинации, высокое давление, полусознательные и бессознательные состояния. В полиции сообщили, что подозреваемый в нескольких случаях отравления арестован. Его имя пока не называется.

Материалы по теме Дуйте к нам США и Канада воюют за марихуану. Победит тот, у кого больше

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям в Нью-Хейвене рассказал, что звонки об отравлении начали поступать с 8 утра по местному времени, и число пострадавших может увеличиться.

В расследовании происшествия участвует федеральная служба по борьбе с наркотиками.

Аналогичный случай в парке Нью-Хейвена был зафиксирован 4 июля. Тогда от передозировки пострадали больше 10 людей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!