На необитаемом острове в Карском море собрали 120 тонн металлолома

Волонтеры-экологи собрали более 120 тонн металлолома во время летних экспедиций на острове Вилькицкого в Карском море. Для полной очистки территории понадобится до четырех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Представители Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина взяли пробы грунта с различных участков острова, после проведения лабораторных исследований образцов ими будут предложены варианты средств для очистки почвы острова от разлитых нефтепродуктов и других загрязнений», — говорится в сообщении.

Работы будут продолжены до полной очистки острова. Они проводятся на средства спонсоров, которыми являются «Новатэк», «Лукойл — Западная Сибирь» и «Транснефть».

По словам заместителя губернатора, директора департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александра Мажарова, в состав рабочих групп вошли волонтеры из России, Казахстана, Киргизии и Израиля. Они собрали 2,6 тысяч металлических бочек, из них 800 — с горюче-смазочным материалом. Также от металла очищены все постройки, находящиеся на территории полярной станции, уточнили в пресс-службе.

По данным ТАСС, остров Вилькицкого, расположенный на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом, является необитаемым и составляет в длину примерно 18 километров. С 1954 года на острове функционировала метеорологическая станция, с 2011 года она переведена в формат автоматической. В 2017 году здесь стартовали экологические мероприятия.

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