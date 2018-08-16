«Слишком страшный» трейлер нового фильма ужасов заблокировали

Модераторы YouTube заблокировали последний трейлер грядущего хоррор-фильма «Проклятие монахини» (The Nun), так как посчитали его слишком страшным для пользователей. Об этом сообщает NME.

Ролик длился всего шесть секунд. Сразу после начала зрители видели шкалу громкости звука, уровень которого то повышался, то понижался. Когда звук пропадал полностью, на экране появлялось устрашающее лицо кричащей монахини.

«Мы ценим разнообразие и уважение к другим, и стремимся избегать оскорбления или шокирования пользователей рекламой, веб-сайтами или приложениями, которые не подходят для нашей рекламной сети», — заявили представители YouTube после того, как трейлер фильма был заблокирован на видеохостинге. Они добавили, что видео содержало фрагменты, которые могли шокировать или напугать пользователей.

Несмотря на то, что официальный ролик был удален, его копии остаются доступны на YouTube.

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