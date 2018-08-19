Турист провалился в «черную дыру» на выставке Аниша Капура

Посетитель музея «Серральвес» в португальском городе Порту провалился в инсталляцию Descent into Limbo британского художника Аниша Капура. Об этом сообщает The Art Newspaper.

60-летнего итальянца госпитализировали после того, как он упал в черную дыру глубиной 2,5 метра. После инцидента рядом с инсталляцией разместили предупреждающий знак, а внутрь посадили одного из сотрудников музея.

Пострадавший чувствует себя нормально и готов вернуться домой.

Аниш Капур — британский художник и скульптор индийского происхождения. Более 40 его произведений были проданы на аукционах по цене, превышающей миллион долларов.

Материалы по теме Припекло Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру

В феврале 2014 года в Национальном музее «Корвет» в Кентукки восемь выставочных автомобилей провалились под землю. По оценкам пожарных, на месте провала образовалась яма глубиной девять метров и диаметром 12 метров. Музей, в котором выставлены классические американские спорткары, был в это время закрыт для посетителей. Сотрудников также еще не было в здании, так что в результате никто не пострадал.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!