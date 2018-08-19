Пародирующий премьер-министров комик стал премьер-министром

Новым премьер-министром Словении стал бывший комик Марьян Шарец. Об этом сообщает РИА Новости.

40-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории Словении. За его кандидатуру проголосовали 55 членов парламента, против — 31. Его конкурентом в борьбе за этот пост был лидер Словенской демократической партии Янез Янша, однако он не сумел набрать нужного числа голосов.

Шарец занимается политикой восемь лет, но стал известен в первую очередь как комик и сатирик. Он изображал многих известных людей, среди которых были и политики, в частности бывшие премьер-министры Словении Янез Янша и Андрей Баюк.

Помимо сценической деятельности, до прихода в политику Шарец работал журналистом и редактором. С 2010 года он был мэром города Камника, а в 2017-м проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему словенскому лидеру Боруту Пахору во втором туре.

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