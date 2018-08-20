Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы

Американское модное издание Hypebae составило список лучших кроссовок, которые девушки могут надеть на свою свадьбу вместо туфель на каблуках.

На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.

Публикация от Restocked NY (@restocked_ny) 9 Май 2018 в 9:10 PDT

За ними последовали Calvin Klein 205W39NYC Carla sneakers в комбинации с женственным платьем с V-образным декольте и на тонких бретельках.

Публикация от Denise Christensen (@denisechristensenbc) 19 Авг 2018 в 7:54 PDT

В список также вошли PUMA Thunder Desert и Reebok Mobius OG, которые посоветовали сочетать с рубашкой оверсайз.

Публикация от YoMzansi SNEAKERS (@yomzansisneakers) 26 Июл 2018 в 1:05 PDT

Публикация от すぎもと (@sgm0423) 4 Авг 2018 в 3:50 PDT

Кроме того, в качестве летней альтернативы издание предложило невестам сандалии adilette Slides с радужным принтом.

Публикация от รองเท้าแตะ Adidas Nike ของแท้ (@moonblue.s) 9 Авг 2018 в 10:28 PDT

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Ранее в августе Hypebae опубликовало рейтинг лучших кроссовок 2018 года. В него вошли 19 моделей и линий различных брендов. Для рейтинга были отобраны модели как спортивных, так и люксовых марок, в том числе Chanel и Balenciaga, главным образом из лимитированных выпусков. Лидером по числу отмеченных моделей — восемь — стал бренд Nike.

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