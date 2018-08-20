Туристы попали в сердце бушующего пожара и сняли репортаж «из ада»

Storyful Rights Management / YouTube

Пользователи YouTube обеспокоились судьбой американцев Джастина Билтона (Justin Bilton) и его 70-летнего отца Чарли (Charlie), бежавших от пожара, застигшего их в Национальном парке Глейшер, штат Монтана. Побег от стихии они запечатлели на камеру.

Билтоны путешествовали по стране и разбили в Глейшере лагерь, однако уже на следующий день их настиг пожар, разгоревшийся в Монтане из-за удара молнии. Мужчинам пришлось пробираться на машине через объятый огнем лес. Поначалу путешественники проезжают мимо горящих деревьев, но к концу видео оказываются в самом пекле: вокруг бушует пожар, часть деревьев уже выгорела. На этом ролик заканчивается.

Пользователи называли происходящее адом. «Прямо в ад», — прокомментировал происходящее один из пользователей в комментариях под видео на YouTube. «Что случилось в конце? Почему они остановились﻿?» — беспокоится пользователь с ником Eco-friendly Megumin. «Скорее всего, они умерли», — пришел к выводу другой посетитель портала. «Самая неприятная вещь, которую я когда-либо видел﻿», — охарактеризовал видео в комментариях русскоязычный пользователь.

Зрители не могли поверить в то, что мужчины выжили, однако оказалось, что они выбрались из леса невредимыми. Видео пришлось прервать из-за того, что им перегородило дорогу упавшее дерево. Они развернули машину и поехали в обратном направлении. Билтон-младший написал в Faсebook (аккаунт скрыт настройками приватности), что им пришлось оставить транспортное средство (впоследствии оно сгорело) и ринуться к озеру, где их подобрали люди на лодках, пишет KRTV. Джастин считает, что им помогла спастись высшая сила.

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