Зрители пришли в ужас от съемки пожара от первого лица

Житель Греции Танасис Вулисмас (Thanasis Voulismas) во время пожара снял от первого лица, как его дом охватывал огонь. Ролик под названием «Пламя для мотылька» появился в YouTube.

На кадрах видно, как огонь сначала подбирается к зданию, затем перекидывается на дом. Вулисмас отступает, в ролике слышатся шум, крики и звуки сигнализации, после чего телефон падает на землю и запись обрывается.

Пользователи начали беспокоиться за мужчину, а также за маленького кота, который промелькнул в видео. «Господи, помилуй!﻿» — восклицает под роликом boyarrin. «Мужик, ты хоть жив-то остался?﻿» — интересуются они в комментариях под роликом. «Я посмотрела это несколько раз... и я в шоке! Мне было интересно, выжил ли этот человек, а также этот кот?!» — переживает жительница Сербии с ником TamaraSrbija.

Опасавшимся за жизнь автора ролика объяснили, что Вулисмас, вероятно, жив, поскольку его видео было выгружено с телефона на YouTube. Однако это не уняло волну ужаса, которая охватила зрителей.

«Я видел большой пожар в лесу, но это выглядело не так страшно. Он горел, но не так стремительно, и там не было зданий. Это какой-то апокалипсис», — охарактеризовал пережитое Вулисмасом юзер с ником Dooku8.

Как выяснилось позже, попавший в пожар грек и его кот выжили. На следующий день Вулисмас опубликовал на YouTube видео с последствием стихии.

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