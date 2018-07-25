Названо число российских туристов в охваченном пожарами регионе Греции

Ростуризм назвал число российских путешественников, которые находятся в охваченном пожарами регионе Аттика в Греции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным туроператоров, в опасном районе сейчас около двух тысяч российских туристов, однако ни от кого из них не поступало звонков на горячую линию Ростуризма. В ведомстве уточняется, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также путешественникам посоветовали соблюдать инструкции греческих властей и не посещать охваченную пожаром местность.

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23 июля сообщалось, что около 50 человек погибли на курортах в Греции из-за сильнейших пожаров, которые вспыхнули в регионе Аттика. Однако позже число погибших возросло до 70. По словам очевидцев, многим людям пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

Береговой охране удалось эвакуировать более 700 человек, убежавших от пожаров на пляж. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал местных жителей бросить свое имущество и бежать дальше от огня.

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