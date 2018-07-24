Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней

Около 50 человек погибли на курортах в Греции из-за сильнейших пожаров, которые вспыхнули в регионе Аттика. Об этом сообщает CNN.

По словам очевидцев, многим людям пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня. «К счастью, рядом было море, и мы все кинулись в него. Пламя обжигало наши спины все время, что мы бежали к воде», — поделился житель деревни Мати Костас Лаганос. «Это напомнило мне извержение вулкана в Помпеях. Просто ужасно», — добавил он.

Фото: Costas Baltas / Reuters 1 /2

Береговой охране удалось эвакуировать уже более 700 человек, убежавших от пожаров на пляж. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал местных жителей бросить свое имущество и бежать дальше от огня. «Мы должны сохранять спокойствие и постараться спасти самое ценное, что у нас есть — свою жизнь», — заявил он.

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В июле полутораметровое цунами обрушилось на пляжи островов Майорка и Менорка в Испании. В результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными. Также мощный поток воды порвал тросы, которыми был привязан исторический парусник, используемый правительством Майорки.

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