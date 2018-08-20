Кличко рассказал о затопленном Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию о подтопленных районах в результате масштабного урагана и ливня. Об этом сообщает портал LB.ua.

Градоначальник рассказал, что Киев не справлялся с большими потоками воды из-за старой системы ливневок. По его словам, она насчитывает более 800 километров протяженности и не ремонтировалась десятилетиями. «По некоторым улицам неслись настоящие горные потоки, сметавшие на своем пути даже автомобили», — сообщил он.

Кличко заявил, что проблема затопления не уникальна для Украины. «Также отмечу, что в ситуацию, аналогичную тому, что случилось в Киеве, периодически попадает Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий», — рассказал мэр.

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Он пообещал, что городская власть начнет проверки на предмет защиты от большой воды и наводнений автомобилей на парковках. Речь идет о затопленной парковке около ТРЦ «Гулливер» 19 августа.

Ураган, прошедший в Киеве с 15 на 16 августа затопил Крещатик и парализовал работу Метрограда. С 18 на 19 августа на столицу Украины обрушился интенсивный ливень, ставший причиной масштабных подтоплений на центральных улицах города. Потоп стал четвертым за последнее время.

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