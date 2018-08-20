Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл

Свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл станет экспонатом на выставке, которая пройдет в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что тысячи поклонников королевской семьи со всего мира прибудут в Виндзор, чтобы вживую увидеть наряд. Точную дату открытия экспозиции пообещали объявить позже.

Ранее сообщалось, что подвенечное платье обошлось Маркл более чем в 200 тысяч фунтов (16,5 миллиона рублей). Его автором герцогиня выбрала феминистку и ярую защитницу равноправия полов Клэр Уэйт Келлер. Маркл решила поддержать Уэйт Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

В июне модные эксперты решили, что вырез лодочкой на платьях Меган Маркл станет фирменным стилем герцогини Сассекской. «Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», — прокомментировала стилистка Александра Фуллертон.

Принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония состоялась в Виндзорском замке в присутствии 2,6 тысячи гостей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!