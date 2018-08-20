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Встреча братьев спустя 56 лет после расставания довела зрителей до слез

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Зрителей британского ток-шоу Jeremy Kyle Show потрясла сцена воссоединения двух братьев, которые не видели друг друга более 56 лет. Ролик доступен на официальном YouTube-канале программы.

На запись передачи пришла женщина по имени Стеф. С экрана она обратилась к давно потерянному дяде Барри, чтобы тот связался с ее отцом, 64-летним Питером. Последний раз братья виделись более полувека назад.

«Барри, если ты слышишь… Мой отец хочет с тобой встретиться», — обратилась к телезрителям Стеф. После этих слов женщина узнала, что Барри уже стоит за кулисами, и моментально разрыдалась. Встретившиеся братья тоже эмоционально отреагировали и сразу же бросились обниматься, как только увидели друг друга.

Пользователи соцсетей написали, что не смогли сдержать слез после увиденного.

«Я смотрю этот эпизод уже второй раз подряд и снова рыдаю», — отметила девушка под ником @smileymcvey_x.

«Слезы капают прямо в мой кофе при просмотре передачи Джереми Кайла. Хахаха, понедельник», — написала другая телезрительница в Twitter.

Ранее пользователей сети растрогала реакция 36-летнего инвалида по имени Дэвид Томас, который впервые в жизни побывал на пляже и прокатился по песчаному берегу.

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