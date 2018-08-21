После видео с голой блондинкой ставропольский судья подал в отставку

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края рассмотрит заявление председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрия Макарова о прекращении его полномочий председателя и судьи по собственному желанию. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Заседание запланировано на вторник, 21 августа.

По данным Чикова, основанием для отставки судьи послужила видеозапись с обнаженной девушкой на автозаправочной станции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на АЗС подъехал внедорожник Mercedes, из которого вышел мужчина, внешне похожий на судью Макарова, и голая блондинка. Она зашла в магазин, взяла там с полки бутылку шампанского и оплатила ее на кассе. Все это время ее снимал на мобильный телефон ее спутник.

«Да, это оказался председатель суда, который во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи», — отмечает Чиков.

«У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике. Я склоняюсь ко мнению, что это пиар некий, хайп. Там есть только определенные сходства на ролике. Ни жена, ни друзья мои не опознают меня», — заявил судья Макаров журналистам, передает Znak.com.

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