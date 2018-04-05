Бывшего судью заподозрили в педофилии

На Урале в отношении бывшего федерального судьи заведено уголовное дело, пишет портал «74.ру» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По какой именно статье, не уточняется.

«Квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, дав согласие на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке федерального судьи Коркинского городского суда Югова С.В.», — сказала пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Материалы по теме Макаренко в натуре О причинах и последствиях массового побега подростков из уральского спецучилища

Сергей Югов ушел в отставку в декабре 2017 года после обвинений в педофилии. Как пишет «Новый день», его сводный брат утверждал, что тот домогался двух его несовершеннолетних дочерей. По словам мужчины, в 2013 году родственник приставал к его старшей дочери, которой на тот момент было 11 лет, а за молчание дарил подарки и давал деньги. Младшая дочь рассказала следователям, что дядя смотрел с ней порно.

Югов отрицал вину, а врачебные осмотры не подтвердили каких-либо физических повреждений девочек. Уголовное дело не было возбуждено, и южноуралец записал видеообращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая сообщила об этой истории Александру Бастрыкину. Югов — спецсубъект, и решение о возбуждении дела должна была принимать коллегия судей.

Ранее в этом году в Челябинской области началась массовая проверка учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этому предшествовал скандал вокруг челябинского интерната, где педагоги устроили детский бордель.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!