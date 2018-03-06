В Челябинской области началась охота на педофилов

Воспитатель школы-интерната в Челябинской области стал фигурантом нескольких дел об изнасиловании несовершеннолетних, пишет Znak.com со ссылкой на источник.

Мужчину уже арестовали за сексуальное насилие над воспитанником интерната. В данный момент на него заведено еще два аналогичных дела за изнасилование другого несовершеннолетнего. По информации издания, в июне 2016 года 46-летний педагог возил 15-летнего мальчика в частный дом в Башкирии. Других подробностей Znak.com не приводит.

В Следственном комитете пока не прокомментировали информацию.

Материалы по теме Макаренко в натуре О причинах и последствиях массового побега подростков из уральского спецучилища

Проверки в челябинских интернатах начались посте того, как в середине февраля стало известно, что в Лазурненской коррекционной школе-интернате педагоги устроили детский бордель. По рассказам сирот, к ним приходили двое мужчин, которые занимались с ними сексом. Одного из них мальчики называли Серегой. Предположительно, это 51-летний местный житель Сергей Кокорин. Он арестован по обвинению в изнасиловании семи сирот в возрасте 10-14 лет. Родители приемных детей считают, что к изнасилованиям могут быть причастны и воспитатели интерната.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!