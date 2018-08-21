На рынке майонеза впервые за 13 лет сменился лидер

На рынке майонеза впервые с 2005 года сменился лидер, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen. За первые шесть месяцев 2018 года самой продаваемой маркой майонеза стала «Слобода».

За полгода группе «Эфко», которой принадлежит бренд, удалось продать 33,7 тысячи тонн, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого самым популярным майонезом был «Махеевъ» (производитель «Эссен Продакшн АГ»). В этом году продажи у него упали на 3,4 процента, до 30,1 тысячи тонн в год. Таким образом, по последним данным, «Слобода» занимает 16,6 процента рынка, а «Махеевъ» 14,9 процента. В прошлом году соотношение было 14,7 против 15,1 процента соответственно.

Как отмечается в исследовании Nielsen, продажи майонеза в России сократились. В натуральном выражении падение составило 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, в денежном — четыре процента. Всего в розницу россияне за полгода купили 203,2 тысячи тонн майонеза на 26,9 миллиарда рублей.

Падение спроса на майонез исследователи объясняют ростом интереса россиян к здоровому питанию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!