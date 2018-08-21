Валерий Меладзе попросил грузинского гражданства

Певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство кавказской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство GHN.

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По информации СМИ, Меладзе не намерен отказываться от российского паспорта, законодательство Грузии допускает двойное гражданство.

Певец решил воспользоваться принятыми в Грузии 15 августа поправками к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

17 августа главный тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Янтбелидзе оправдался за фото, на котором он и его подопечные сняты в футболках с изображением Джамболата Тедеева на фоне цветов российского флага. По его словам, к политике этот снимок не имеет никакого отношения. «Мы хотели показать, что грузины и осетины любят друг друга, цвета российского флага ни при чем», — сказал он.

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