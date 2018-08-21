Журналистов попросили изменить совпадающую с матерным словом фамилию футболиста

Сотрудники Роскомнадзора обратились в редакцию Sports.ru с просьбой изменить фамилию футболиста из Соломоновых островов Пола Хуя (Paul Huia) из-за нецензурной лексики. Об этом гендиректор издания Дмитрий Навоша написал на своей странице в Twitter.

Навоша отметил, что юрист компании получил звонок из Управления Роскомнадзора по Северо-западному округу. Представители ведомства предложили написать имя и фамилию спортсмена на английском, чтобы читатели не видели матерные слова в материалах.

«Ждем, когда доберутся до чемпионата Аргентины с "Химнасией де Хухуй"», — пошутил Навоша.

Гендиректор издания заявил, что звонок мог оказаться пранком, так как Роскомнадзор пока не присылал никакие официальные документы в редакцию Sports.ru.

В разговоре с журналистами TJ Навоша сказал, что не собирается предпринимать никакие действия по изменению фамилии футболиста. Сотрудники спортивного издания отправили в Роскомнадзор запрос о том, действительно ли у них работает человек, который звонил в редакцию, однако пока не получили ответ.

16 августа издание Sports.ru выпустило материал про вратаря сборной Соломоновых островов под заголовком «Пол Хуя – футболист. И он играл против России».

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