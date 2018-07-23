Мужчина захотел унизить незнакомца и случайно обматерил босса

Американец Кори Хробовски (Cory Hrobowski) случайно нагрубил в SMS незнакомцу, который оказался его боссом. Скриншот переписки мужчина опубликовал на своей странице в Twitter.

Хробовски получил сообщение, в котором неизвестный заставлял адресата «явиться к 12 часам в пятницу». Мужчине не понравился повелительный тон анонима, поэтому он ответил в грубой форме, используя нецензурные выражения.

«Во-первых, ты не заставишь меня делать дерьмо. Во-вторых, я не помню, чтобы записывался на прием к члену», — написал Хробовски. В ответ он получил сообщение, что переписывается со своим боссом, который приобрел новый номер телефона.

«В этот момент я понял, что облажался», — говорится в описании к скриншоту. Пост мужчины быстро получил вирусную популярность, набрав более 30 тысяч ретвитов и почти 90 тысяч лайков. Поэтому Хробовски продолжил историю.

Позднее босс отправил еще одно сообщение, в котором обещал позвонить своему сотруднику на следующий день, чтобы обсудить условия дальнейшего сотрудничества по работе. Однако Хробовски не брал трубку: он решил сразу прийти на рабочее место и посмотреть, что произойдет.

«Теперь я действительно могу наслаждаться моим летом», — написал он спустя два дня. Мужчина пояснил, что благодаря шумихе вокруг его истории он смог заработать более трех тысяч долларов на своей музыке всего за пару суток, поэтому теперь может уйти с работы, на которой и так не собирался задерживаться.

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