Американка пообещала бить кормящих матерей и потеряла работу

Жительница США Карли Кларк (Carly Clark) в попытке выразить негодование по поводу кормления в публичных местах пригрозила матерям побоями. Пост девушки вызвал бурную реакцию пользователей сети, сообщает The Sun.

«Мне не жаль. Следующая женщина, которая попытается достать свою грудь для кормления малыша рядом с моими детьми, получит синяк под глазом. И уберите младенца, потому что я ударю и его тоже», — написала Кларк на своей странице в Facebook. Позднее она удалила запись.

Пост американки быстро привлек внимание общественности. Многие молодые матери были оскорблены словами Кларк. «Она угрожает мне и моему ребенку! Я живу в этом же штате, я кормлю грудью мою девятимесячную дочь, когда она голодна, где бы мы ни находились», — высказалась испуганная женщина. «Откуда у людей, особенно у женщин, такой менталитет? Как смешно», — написала другой пользователь.

В ответ на гневные комментарии Карли заявила, что ее пост предназначался для одного конкретного человека. Она рассказала об «очень незрелом» поведении незнакомки, которая пришла к ней на работу в зоомагазине и начала кормить своего младенца грудью на глазах у ее детей.

Объяснение женщины не изменило ситуацию, поэтому пользователи продолжили оставлять негативные комментарии о ее поведении. Позднее на проблему также обратили внимание сотрудники зоомагазина, в котором работала Карли. Они заявили, что не собираются мириться с насилием, поэтому уволили сотрудницу и извинились за случившееся.

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