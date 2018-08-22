На «Ночи кино» покажут фильмы о космосе

Онлайн-кинотеатр Okko и Музей космонавтики организуют показы фильмов про космос на «Ночи кино». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ежегодная акция пройдет по всей России 25 августа.

В программу войдут документальные ленты «Собаки в космосе» и «Плесецк. Таежный космодром».

«Мы видим, как растет интерес пользователей к научно-популярным, документальным, образовательным фильмам, и рады возможности принять участие в "Ночи кино" в партнерстве с Музеем космонавтики. Ориентированность на запросы пользователей наряду с высоким качеством контента всегда были главными конкурентными преимуществами Okko, поэтому сейчас мы меняем, расширяем и совершенствуем соответствующие коллекции так, чтобы они отвечали потребности наших зрителей в самообразовании. В частности, мы делаем максимально разнообразными подписные продукты, которые приобретают все большую популярность у пользователей», — рассказал генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.