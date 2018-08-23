В Москве выступит Джейми Джонс

В Москве выступит валлийский диджей Джейми Джонс. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Диджей откроет клубный сезон в «Бессоннице». Вечеринка пройдет 14 сентября. Билеты можно приобрести по ссылке.
Джейми Джонс отыграет в московском клубе многочасовой диджей-сет.
Джонс — создатель лейбла Hot Creations и участник группы Hot Natured. Он также проводит серию вечеринок Paradise на Ибице. В 2011 году портал Resident Advisor признал его лучшим диджеем.
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