Центробанк загорелся

В здании Центробанка России начался сильный пожар, сообщает Telegram-канал 112 в пятницу, 24 августа.

Здание ЦБ располагается в Москве по адресу улица Неглинная, 12. Судя по опубликованной фотографии с места происшествия, возгорание началось на пятом этаже, из окна виден открытый огонь. Отмечается, что пожару уже присвоен второй уровень сложности.

Позже канал 112 уточнил, что общая площадь пожара составила всего 30 квадратных метров. Сгорела оргтехника в одном из кабинетов.

По данным канала НТВ, также опубликовавшего в своем Telegram-канале снимок с Неглинной, на улице скопилось несколько пожарных машин. Движение может быть затруднено.

Данных о пострадавших не поступало.

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