Александр Бастрыкин проведет два внеплановых приема граждан

В сентябре 2018 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проведет два внеплановых личных приема граждан. Об этом в субботу, 25 августа, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

«Учитывая не снижающееся количество обращений граждан с просьбой о личном приеме, председатель Следственного комитета дал указание об организации в сентябре текущего года двух личных приемов граждан. Они пройдут 12 и 26 сентября. На один из приемов — 12 сентября — будут приглашены жители Московской области, поскольку авторами значительного количества обращений с просьбами о личном приеме являются жители именно этого региона. Мероприятие состоится в одном из районов Подмосковья», — сказала Петренко.

Она уточнила, что точное место проведения приемов пока определяется.

По данным «Ленты.ру», на личном приеме россияне заявляют о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов и чиновников, а также о неадекватном реагировании на них следователей СКР. Как правило, по результатам личного приема центральный аппарат Следственного комитета проводит собственные проверки, по результатам которых часто выносятся взыскания руководителям подразделений СКР — за волокиту или необоснованные решения.