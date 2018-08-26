Мост в Петербурге развелся сам по себе и покалечил трех водителей

Володарский мост в Санкт-Петербурге самопроизвольно развелся и спровоцировал ДТП. Он поднялся на 30-40 сантиметров, в образовавшийся пролет врезались два легковых автомобиля и автобус. Об этом сообщает «Фонтанка».

25-летний водитель Lada Kalina госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина, управлявшая Nissan Qashqai, получила травмы средней степени тяжести, как и мужчина, находившийся за рулем ПАЗа.

По факту ДТП проводится проверка. Мост пока закрыли.

Как уточняет издание, Володарский мост открыли после ремонта 24 августа. Источник в администрации предположил, что самопроизвольный развод мог спровоцировать новый асфальт. По его мнению, покрытие слишком тяжелое, оно могло изменить динамическую нагрузку на сооружение.

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