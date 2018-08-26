Поддержавшие уволенных рабочих студенты пропали после рейда полиции

Десятки студентов-активистов пропали на юге Китае после того, как полиция ворвалась в квартиру, где они собрались. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, в помещении в Хойчжоу неподалеку от города Шэньчжэнь были примерно 40 учащихся и еще несколько человек, которые выступают в поддержку работников фабрик, стремящихся создать профсоюз. Полиция ворвалась в квартиру с активистами 24 августа около пяти утра.

Что именно произошло с ними, точно неизвестно. По данным других активистов, не удалось ни связаться с задержанными, ни выяснить, где они находятся.

Группа была частью небольшого, но постоянно растущего движения за трудовые права. Его члены начали вести активную деятельность после того, как в прошлом месяце были уволены попытавшиеся создать профсоюз сотрудники одной из компаний.

Отмечается, что движение выступает за создание независимых профсоюзов, которые в настоящее время в стране запрещены. Издание добавляет, что угрозой власти считают в том числе активность сторонников реформирования этой сферы.

Ранее в августе сообщалось, что китайский профессор Сунь Вэньгуан, известный своей критикой правительства страны, пропал после того, как полицейские ворвались в его дом во время интервью местному отделению радиостанции Voice of America («Голос Америки»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!