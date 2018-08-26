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Спасатели приехали на место убийства и застряли в лифте

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1kr.ua

В украинском городе Кривой Рог спасатели приехали на место убийства, но оказались заблокированы в лифте. Об этом сообщает телеканал «Первый Криворожский». Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в многоквартирном доме на улице Гетьманская.

Предполагаемый убийца ударил ножом в грудь местного жителя во время распития спиртного, после чего заперся в квартире. Чтобы попасть внутрь, полиция вызвала спасателей, которые, приехав на место, застряли в лифте еще на первом этаже.

В мае власти Кривого Рога обнародовали список из 64 многоквартирных домов, где планируется отремонтировать лифты. На работы запланировано выделить 50 миллионов гривен. Дом на Гетьманской улице, в котором застряли спасатели, в список не попал, отмечает «Первый Криворожский».

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