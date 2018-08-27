Гостям ВЭФ подготовили богатую культурную программу

Гостей и участников IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, наряду с деловым графиком ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

«Восточный экономический форум — это площадка не только для налаживания сотрудничества и решения деловых вопросов, но и для культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в культурную программу ВЭФ включено множество интересных событий, и мы надеемся, что у гостей и участников Форума останутся самые лучшие впечатления от участия в нем», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках культурной программы ВЭФ-2018 впервые состоится интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», в которой смогут принять участие гости Форума.

Также гости и участники Форума смогут посетить ведущие музеи Владивостока — Приморскую государственную картинную галерею, Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева, Музей города, Музей Тихоокеанского флота, галерею современного искусства «Артэтаж» и другие.

Специально к ВЭФ-2018 во Владивостоке приурочено проведение уникальных временных экспозиций. В частности, в рамках Форума откроется выставка «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля, на которой особый акцент будет сделан на том, что Россия — самое большое государство в мире. Это первый совместный проект музея-заповедника «Московский Кремль» и Приморского музея Арсеньева.

Кроме того, у гостей и участников ВЭФ будет возможность увидеть произведения Карла Брюллова и его учеников на выставке «Великий Карл» из собрания Государственного Русского музея. Выставка «Точки пересечения» познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область, которая в этом году является гостем ВЭФ, представит арт-галерею «Кузбасс» с произведениями искусства на основе технологии «живых полотен».

Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России.

Одним из ключевых событий культурной программы Форума станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока. Более подробно с культурной программой Форума можно познакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programme/cultural/

