Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за четыре тысячи долларов

Жена президента США Дональда Трампа Мелания посадила президентское дерево на Южной лужайке Белого дома в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты заметили, что она выкапывала яму в цветочной юбке модного дома Valentino стоимостью около четырех тысяч долларов и в нежно-розовых туфлях Louboutin, высокие каблуки которых проваливались в грунт. Она поработала не больше трех минут и, сфотографировавшись с лопатой и саженцем, поспешила укрыться в тени.

«Создать место еще для одного исторического памятника — это большая честь. Это особенный день. Сегодня мы посадили прекрасное дерево», — прокомментировала первая леди США.

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В июле Мелания Трамп приехала с мужем на встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки в слишком теплой одежде. Несмотря на 27-градусную жару, первая леди США была в пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене 3,7 тысячи долларов.

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