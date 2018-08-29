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Британец прожил десять лет с ватной палочкой в ухе

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В британском графстве Лестершир в больницу обратился человек, годами не вынимавший из уха ватную палочку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам отоларинголога Нила Райтаты (Neel Raithatha), пациент признался, что вата застряла у него в ухе около десяти лет назад. Долгое время он считал, что она вывалилась сама, однако в последнее время его стали беспокоить ухудшившийся слух, боль и ощущение давления в ухе.

При осмотре Райтата обнаружил в глубине наружного слухового прохода пациента комок ваты и вытащил его при помощи специальных щипцов. Процедура заняла всего несколько секунд. Врач снял ее на видео и опубликовал ролик в своем канале на YouTube.

Отоларинголог утверждает, что к нему регулярно обращаются пациенты с жалобами на инородные предметы, застрявшие в слуховом проходе. Среди прочего, ему приходилось извлекать из ушей воск, серьги и колпачки для ручек.

В мае сообщалось о борьбе жительницы американского штата Флорида с крупным марципановым тараканом, который поселился у нее в ухе. Чтобы полностью избавиться от насекомого, понадобилось несколько визитов к врачу.

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