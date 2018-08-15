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Британка 28 лет прожила с линзой в глазу

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В Великобритании из глаза пациентки извлекли контактную линзу, которая пробыла в нем 28 лет. Об этом сообщило издание Science Alert.

У 42-летней жительницы шотландского городка Данди около полугода болел и отекал глаз. Когда она дошла до врача, ей сделали МРТ и обнаружили в верхнем веке кисту диаметром около шести миллиметров. Женщину госпитализировали и приготовились провести операцию по удалению новообразования.

«Мы обнаружили кисту в мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы. На веке не было никаких следов прежних травм. Во время извлечения киста разорвалась, и из нее выпала контактная линза», — сообщила офтальмолог Хэлен Маргатройд (Helen Murgatroyd), одна из трех врачей, занимавшихся случаем шотландки.

После операции женщина заявила, что не носила контактные линзы несколько десятилетий и понятия не имеет, откуда она взялась в ее веке. В итоге мать пациентки вспомнила, что, когда той было 14, ей в глаз попал воланчик во время игры в бадминтон. Тогда линзу не нашли и решили, что она выпала и потерялась. С тех пор шотландка не носила контактные линзы.

Маргатройд добавила, что подобное случается крайне редко. К тому же большую часть времени линза не доставляла пациентке никаких проблем. Тем не менее она призвала коллег внимательнее осматривать глаза после травм.

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