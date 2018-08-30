Единороссы создадут центр поддержки гражданских активистов

В России создадут Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Положение о новой организации утвердил президиум генсовета партии «Единая Россия», сообщает ТАСС в четверг, 30 августа.

В качестве основных целей работы центра единороссы усматривают продвижение и юридическое сопровождение проектов, создаваемых людьми с активной общественной позицией и НКО.

«Его задача в том, чтобы любые активисты — общественники, НКО — видели в партии реальную и эффективную помощь в своих инициативах», — рассказал депутат Сергей Боярский.

На сегодняшний день огромный потенциал «Единой России», по его словам, практически не используется для помощи гражданским инициативам. Изменить ситуацию можно только благодаря системной работе.

Основной упор сотрудники центра сделают на помощь молодым журналистам, занятым в новых медиа, экологам, социальным предпринимателям, людям, продвигающим внутренний туризм, активное долголетие, диалог между разными культурами.

«Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местных инициатив и их тиражирование для нас стоит в приоритете», — отметил Боярский.

Координировать работу ЦПГИ будут опытные и известные общественники, парламентарии, представители бизнеса, органов исполнительной власти, а также журналисты, которые войдут в наблюдательный совет.

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