Комната юного принца Гарри оказалась украшена фото полуголых женщин

Американская актриса Холли Берри (Halle Berry) разглядела себя на фотографиях комнаты принца Гарри в общежитии Итонского колледжа. Об этом сообщает The People.

Снимки комнаты, сделанные 16 лет назад во время обучения принца в Итоне, опубликовало издание Daily Mail. Вырезанное из журнала фото Берри висит на стене в окружении постеров с полуобнаженными девушками в бикини. На столе стоит черно-белый портрет принцессы Дианы — матери Гарри, которая погибла в автокатастрофе, когда ему было 12 лет.

Холли Берри обратила внимание на свое фото и отреагировала на него в Twitter. «Окей, #ПринцГарри, я тебя вижу», — написала она, цитируя старый хит Мисси Эллиот, и приложила к твиту пару скриншотов из заметки про итонскую комнату принца в журнале W.

В 2004 году всплыла аудиозапись с признанием принца Гарри, что во время учебы в Итоне он написал курсовую работу не самостоятельно, а под диктовку. После окончания колледжа он завалил вступительные экзамены в университет и отправился служить в армию.

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