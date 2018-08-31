Выяснено отношение пассажиров к туалетам в самолетах

Британский онлайн-сервис путешествий Jet Cost провел опрос среди своих клиентов и выяснил, в какие мифы, связанные с туалетами в самолетах и перелетами, пассажиры верят до сих пор. Об этом сообщает The Sun.

Оказалось, что 12 процентов опрошенных боятся, что могут застрять в унитазе авиалайнера, однако эксперты сервиса развеяли их опасения, пояснив, что такое невозможно. Еще 39 процентов опрошенных верят в то, что отходы из унитазов выбрасываются из самолета прямо на ходу. Специалисты рассказали, что на самом деле все отходы сливаются в бак, где хранятся до конца полета, а затем передаются сотрудникам аэропорта.

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Также выяснилось, что 74 процента верят, что можно открыть дверь пассажирского самолета прямо посреди полета, но сотрудники сервиса уверили, что это возможно только при наличии сверхсилы.

В июле сотрудник авиакомпании Hong Kong поделился малоизвестными фактами, связанными с едой, которую подают на борту самолетов. Генеральный менеджер службы доставки Крис Брит рассказал, что питание на борту более свежее, чем думают многие пассажиры и более калорийное, чем обычная еда.

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