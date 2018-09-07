Китайская полиция разгромила четыре церкви и сожгла Библию

Власти китайской провинции Хэнань провели рейды в четырех протестантских церквях, пишет Radio Free Asia. Сотрудники полиции разгромили помещения, испортив или конфисковав религиозную утварь. Те, кто пытались им помешать, были задержаны.

В одном из случаев в городе Наньян к церкви рано утром подъехали на автомобилях одновременно десятки полицейских. Они установили вокруг нее кордон и стали срывать кресты со стен. Стражи порядка изъяли звуковую систему, музыкальные инструменты и литературу. Часть имущества церкви, в том числе кресты и экземпляры Библии, они сожгли на месте.

В специальном бюро по делам религиозных и национальных меньшинств разбираться в вопросе отказались, сославшись на его локальность. Однако, по словам представителей местных христианских общин, рейды проводятся систематически. Они утверждают, что только за последний месяц пережили более сотни подобных инцидентов. В лучшем случае полиция просто срывает со здания крест, в худшем — закрывает церковь насовсем.

По словам прихожанина-протестанта из Чжэнчжоу, власти собираются закрывать и сливать друг с другом церкви, чтобы на каждый регион их оставалось не более двух. Он отметил, что религиозные учреждения находятся под постоянным наблюдением: в них в принудительном порядке устанавливаются видеокамеры.

Как ранее писала газета Daily Mail, христианство в Китае сейчас переживает государственное давление, сравнимое с наблюдавшимся во времена бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Нынешнее правительство Си Цзиньпина хочет «видеть патриотизм религиозных групп», поэтому священников и прихожан регулярно допрашивают на тему их приверженности идеалам социализма. Социалистические лозунги пишут прямо на стенах храмов, отмечало издание. Все религиозные сооружения обязаны иметь на своей территории флаг КНР: этим летом его подняли над храмом Шаолинь впервые за полторы тысячи лет его истории.

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