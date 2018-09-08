Российская актриса победила на Венецианском кинофестивале

Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой конкурса «Горизонты» 75-го Венецианского международного кинофестиваля за роль в фильме «Человек, который удивил всех», сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Венеции.

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«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала Кудряшова во время получения награды.

Лауреатом премии за лучшую режиссуру в этом конкурсе стал режиссер из Казахстана Эмир Байгазин («Река»).

«Горизонты» — вторая по значимости часть программы Венецианского кинофестиваля после главного конкурса, итоги которого будут объявлены позднее. В «Горизонтах» участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

«Человек, который удивил всех» в виде драматургической притчи повествует о борьбе человека за жизнь. Действие сюжета разворачивается в Сибири, где главный герой, неизлечимо больной человек, пытаясь остаться в живых, решает примерить на себя женскую личность.

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