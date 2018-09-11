Суд отправил под арест двух участников несогласованной акции в Москве

Хамовнический районный суд столицы отправил под арест двух участников проходившей 9 сентября в Москве несогласованной акции. Как сообщает «Интерфакс», 36-летнему Василию Костылеву и 24-летнему Виктору Федосееву вменяется причинение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.

Они будут находиться под стражей до 9 ноября. Судья отказался удовлетворить ходатайство адвокатов, утверждавших, что Костылев положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет на иждивении жену и ребенка 2016 года рождения, помогает пожилым родителям.

По версии следствия, Федосеев нанес полицейскому один удар правым кулаком в правое ухо, а Костылев ударил кулаком в лицо другого силовика и схватил за шею еще одного стража порядка.

9 сентября в Москве прошла несогласованная акция против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в ней приняли участие около двух тысяч человек. По информации «ОВД-Инфо», в столице задержали 43 человека. Оставшиеся в центре города 19 подростков, которые решили продолжить акцию у памятника Твардовскому на Страстном бульваре, также были задержаны полицией.

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