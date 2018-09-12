Путин высказался о смягчении визового режима въезда в Россию

Президент Владимир Путин прокомментировал возможность смягчения визового режима въезда в Россию. Его слова цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в среду, 12 сентября.

«Я — за! [Министр иностранных дел Сергей] Лавров против. А я вынужден прислушиваться к специалистам. Как говорят сотрудники МИД, такие вопросы решаются на основе взаимности», — сказал глава государства на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.

Путин добавил, что российская сторона будет «стремиться к снятию всех визовых барьеров».

26 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий болельщикам Чемпионата мира по футболу 2018 вновь посетить Россию до конца года без оформления виз.

18 июля Владимир Путин предложил создать аналог «паспорта болельщика» для посещения других массовых мероприятий в РФ. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась вице-премьер Ольга Голодец. По ее оценке, эта технология себя хорошо зарекомендовала.

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