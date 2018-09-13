Вокалист Limp Bizkit решил развестись с женой из Крыма

Вокалист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст подал на развод со своей женой Ксенией после шести лет брака. Певец не станет оказывать супруге финансовую поддержку после разрыва, как она просила. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, пара раскололась еще в конце июля. Совместных детей у них нет. Причины разрыва не уточняются, никто из супругов не делал никаких заявлений.

Фред Дерст и Ксения Берязева поженились в 2012 году. Как отмечает «Комсомольская правда», девушка родилась в Кемеровской области, а выросла в Крыму. По профессии она визажист.

В 2015 году Дерст заявил о желании получить российский паспорт, но документы так и не подал.

Limp Bizkit — американская рэп-метал группа, основанная в 1994 году. На сегодняшний день коллектив записал шесть студийных альбомов, в мире было продано более 40 миллионов копий их пластинок. Команда трижды номинировалась на премию «Грэмми».

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