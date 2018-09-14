Не подозревающие о смерти отца дети записали ему трогательное послание

Жительница Великобритании рассказала, как трое ее сыновей записали для отца трогательное рождественское послание, не зная, он он скончался в больнице накануне праздника. Об этом сообщает The Mirror.

Калли Джеффорд (Kalli Jefford) из британского города Корби, графство Нортгемптоншир, не нашла в себе смелость рассказать трем сыновьям — восьмилетнему Харрисону, семилетнему Эштону и пятилетнему Джексону-Джону — о смерти мужа Джона Хэлворда (John Halward).

Зная о том, что ее возлюбленного уже нет в живых, она записала видеоролик, в котором попросила своих детей поздравить отца с Рождеством. Дети узнали о его смерти только 2 января. Мать призналась, что молчание стало для нее пыткой.

Сразу после смерти здоровая печень мужчины была передана нуждающемуся в трансплантации человеку. Этот орган, как говорит Джеффорд, стал для кого-то ценным рождественским подарком, что вызвало у женщины чувство гордости. «Я сказала детям, что их отец ушел, но добавила, что часть его спасла жизнь другому человеку, и мы должны этим гордиться», — отметила она.

Джон Хэлворд страдал от диабета первого типа и был вынужден тщательно следить за уровнем глюкозы в крови. Тем не менее, британец пренебрегал своим здоровьем и часто увлекался блюдами с высоким содержанием сахара. В конце концов, это привело к серьезным проблемам с почками. Позднее врачи обнаружили у него сосудистую деменцию. Ему понадобилась пересадка почки и поджелудочной, но он так и не дождался очереди на органы.

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