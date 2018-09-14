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Synergy Global Forum стал съемочной площадкой фильма «Временные трудности»

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13 сентября в прокат вышел фильм «Временные трудности», основанный на реальных событиях. Главный герой смог стать успешным бизнес-консультантом, несмотря на врожденный недуг, благодаря отцу, который отказывался признавать болезнь сына и говорил, что у него лишь «временные трудности».

По сюжету герой выступает на Synergy Global Forum, российском форуме, который в 2017 году попал в Книгу рекордов Гинесса, как самый большой бизнес-форум мира. Съемки проходили во время реального события в прошлом году и попали в финальный монтаж картины.

Организатор форума Школа Бизнеса «Синергия» так же выступила сопродюсером фильма.

«Мы решили взяться за эту историю во многом благодаря тому, что она метафорически описывает состояние отечественного бизнеса. Многие предприниматели сейчас находятся в тяжелых условиях, которые со стороны кажутся непреодолимыми. И наша задача – показывать этим людям другой путь, доказывать на собственном примере, что перед ними стоят временные трудности и в конце концов все цели будут достигнуты и все обязательно будет хорошо», — комментирует Григорий Аветов, ректор Школы Бизнеса.

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