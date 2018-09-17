В Россию впервые привезут аниматронную постановку «Прогулки с динозаврами»

Австралийская постановка «Прогулки с динозаврами» по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала «Би-би-си» впервые приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу будет представлено в Москве на ВТБ Арене с 29 мая по 2 июня 2019 года. Посетителям покажут 18 аниматронных моделей доисторических особей размерами до 17 метров и весом до полутора тонн, созданных в полном соответствии последними научными исследованиями.

По словам организаторов, «Прогулки с динозаврами» — «самое большое по масштабу и самое реалистичное в мире аниматронное шоу полномасштабных динозавров». Постановку посмотрели более девяти миллионов зрителей в 250 городах мира.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте bakeev-tickets.ru. Подробнее о шоу можно узнать на официальном портале.

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