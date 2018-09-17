Культура
 
Последние новости
ЦИК проверит «жалобы с фактурой» на выборах в Приморье
Мощный пресс спас британцу жизнь
Швейцария потребовала от России перестать за ней шпионить
Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина
Назван бой мечты Нурмагомедова
Китай положил глаз на российский Дальний Восток
Замученного начальством российского полицейского нашли с простреленной головой
НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки
Куба отвергла причастность России к воздействию на мозг американских дипломатов
Участник Pussy Riot Петр Верзилов ослеп и оглох
Новости партнеров

В Россию впервые привезут аниматронную постановку «Прогулки с динозаврами»

Перейти в «Мою Ленту»

Австралийская постановка «Прогулки с динозаврами» по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала «Би-би-си» впервые приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу будет представлено в Москве на ВТБ Арене с 29 мая по 2 июня 2019 года. Посетителям покажут 18 аниматронных моделей доисторических особей размерами до 17 метров и весом до полутора тонн, созданных в полном соответствии последними научными исследованиями.

По словам организаторов, «Прогулки с динозаврами» — «самое большое по масштабу и самое реалистичное в мире аниматронное шоу полномасштабных динозавров». Постановку посмотрели более девяти миллионов зрителей в 250 городах мира.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте bakeev-tickets.ru. Подробнее о шоу можно узнать на официальном портале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня
Актер Адриано Тардиоло

«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»

Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
02:45Сегодня

Умер певец Михаил Луконин

13:0516 сентября

Харуки Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии

09:55Сегодня

Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина

Культура00:0211 сентября

«Это результат цензуры, больше ничего»

Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
11:0916 сентября

Умер писатель Александр Бородыня

11:4814 сентября

Монеточка выступит на секретной улице в Москве

23:5216 сентября

Монеточка отменила концерт после совета читать рэп

Культура00:0216 сентября
Людмила Улицкая

«За чтение могли посадить в тюрьму»

Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
04:1916 сентября

Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории

17:0213 сентября

Киркоров объяснил причину появления скандального клипа «Ибица»

21:3116 сентября

Умерла документалист Ирина Бессарабова

Россия
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Опубликованы результаты экзитполов второго тура выборов главы Приморья
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
В Приморье отметили рост явки во втором туре выборов главы региона
Кандидаты на пост главы Приморья обвинили друг друга в фальсификации выборов
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Более 20 человек оказались в больнице после ДТП на Кубани
Все материалы
Мир
Под колпаком
Тайная жизнь Северной Кореи
Швейцария потребовала от России перестать за ней шпионить
НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки
Куба отвергла причастность России к воздействию на мозг американских дипломатов
Во Франции вынесли приговор скинхедам, забившим насмерть антифашиста
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Хайко Маас и Сергей Лавров«Разговаривать надо начать»
Россия и Европа почти враги. Как это исправить?
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Подозреваемый в убийстве Захарченко раскрыл подробности подготовки теракта
Украина построит военную базу в Азовском море
Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Масштабные военные учения в России станут регулярными
Сфинкса эпохи Птолемеев обнаружили возле храма в Египте
Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Разоблачитель российского допинга взбесился из-за решения WADA
В России вступились за проигравшего Головкина
Уткин устроил скандал из-за школьников
Названы гонорары победителей турнира UFC в России
Роналду забил первый гол за «Ювентус»
Дзюба выступит на теннисном турнире
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Умер певец Михаил Луконин
Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина
Умер писатель Александр Бородыня
Монеточка отменила концерт после совета читать рэп
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
У модели начались роды прямо во время показа
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
«Ну ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Жителям швейцарской деревни начнут раздавать деньги в качестве эксперимента
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Американский город выставили на продажу за 1,7 миллиона долларов
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Петербург обогнал Москву по темпам удорожания жилья
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Все материалы