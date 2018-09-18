Группа «СБПЧ» выпустила крип-триптих

Российская группа «СБПЧ» записала клип-триптих в формате короткометражного фильма. В ролик, опубликованный на YouTube-канале коллектива, вошли треки под названиями 1999, 17:05 и «Друг».

В видео поднимаются темы насилия, детства, невинности и патриархата. Режиссером клипа выступил Андрей Вальдберг.

29 сентября «СБПЧ» выступит в московском клубе «ГлавClub Green Concert». Вместе с коллективом сыграет артист Thomas Mraz. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба.

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