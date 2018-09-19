В Малайзии мусульманин взял во вторые жены несовершеннолетнюю девочку

В Малайзии 44-летний мусульманин взял в жены 15-летнюю девочку. Она стала второй супругой мужчины. Об этом сообщает New Straits Times.

Брак был одобрен исламским судом в штате Келантан. В семье несовершеннолетней новобрачной, помимо нее самой, еще 12 детей. Отец девочки заявил, что согласился выдать дочь замуж, чтобы она избежала жизни в нищете. По его словам, союз был счастливым.

Сама девочка утверждает, что согласилась на свадьбу, хотя знала о возрасте будущего мужа. «Я счастлива, и я буду стараться делать так, чтобы мой муж был счастлив», — сказала она.

В то же время представители ООН в стране осудили бракосочетание. «То, что очередной ребенок вступил в брак со взрослым человеком — неприемлемо», — заявила представитель ЮНИСЕФ Марианн Кларк-Хаттинг.

В июле власти страны начали расследование в отношении имама из штата Келантан, который взял в жены 11-летнюю девочку из Таиланда. У мужчины уже было две жены и шестеро детей.

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